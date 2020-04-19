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«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы
19.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
РУП «Белпочта» проведет акцию к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили
Жители страны, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку.
Получить почтовые наборы к Дню Победы можно с 20 апреля по 9 мая, а бесплатно отправить открытки по территории Беларуси и поздравить своих родных и друзей — до 15 мая.
Список почтовый отделений, куда можно обратиться для участия в акции, размещен на сайте «Белпочты». Если заявка на получение открыток поступит по телефону, наборы будут доставлены в почтовый ящик.
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РУП «Белпочта» проведет акцию к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Жители страны,...
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