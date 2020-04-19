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Меган Маркл заметили на прогулке в грязной одежде

19.04.2020 18:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл заметили на прогулке в грязной одежде

Новый конфуз Меган Маркл обсуждают в соцсетях. Накануне бывшая актриса вместе со своим супругом принцем Гарри и собаками вышла на прогулку в Лос-Анджелесе, где их сфотографировали папарацци.

Когда снимки оказались в соцсетях, пользователи заметили, что Маркл гуляла в грязной одежде. Герцогиня решила надеть для прогулки с собаками белые скинни, что и подвело ее. Пользователи заметили черные пятна на леггинсах супруги принца Гарри и написали неодобрительные комментарии в ее адрес.

По мнению поклонников герцогини, она не должна позволять себе быть такой неопрятной. При этом нашлись у Маркл и защитники, которые отметили, что скинни ей могли испачкать собаки во время прогулки.

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Новый конфуз Меган Маркл обсуждают в соцсетях. Накануне бывшая актриса вместе со своим супругом принцем Гарри и собаками вышла на прогулку в Лос-Анджелесе, где их...
 
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