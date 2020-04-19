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Стали известны новые подробности состояния здоровья Анастасии Заворотнюк
Источник материала: ОНТ
Врачи возобновили активное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице с диагнозом «рак мозга», поскольку ее состояние улучшилось. Подробности о состоянии звезды
По данным источника, теперь Заворотнюк можно вывозить в другую клинику для проведения химиотерапии, а также на обследование к нейрохирургам. Раньше это сделать было невозможно, поскольку артистка очень плохо себя чувствовала.
Сообщается также, что рядом с Заворотнюк постоянно находится ее супруг – фигурист Петр Чернышев.
Напомним также, что 4 апреля актриса впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. В частности, на ее странице в соцсети появился комментарий в ответ на поздравления с днем рождения.
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Врачи возобновили активное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице с диагнозом «рак мозга», поскольку ее состояние улучшилось....
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