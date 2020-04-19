Стали известны новые подробности состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Источник материала: ОНТ

Врачи возобновили активное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице с диагнозом «рак мозга», поскольку ее состояние улучшилось. Подробности о состоянии звезды сообщил Telegram-канал Mash в воскресенье, 19 апреля.

По данным источника, теперь Заворотнюк можно вывозить в другую клинику для проведения химиотерапии, а также на обследование к нейрохирургам. Раньше это сделать было невозможно, поскольку артистка очень плохо себя чувствовала.

Сообщается также, что рядом с Заворотнюк постоянно находится ее супруг – фигурист Петр Чернышев.

Напомним также, что 4 апреля актриса впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. В частности, на ее странице в соцсети появился комментарий в ответ на поздравления с днем рождения.

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