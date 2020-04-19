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Архиепископ Гурий: «Моё увлечение – это походить по природе и любоваться творением Божиим»
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А...
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