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Хоккеисты минского «Динамо» ушли в отпуск
Источник материала: ОНТ
Теперь по плану – отпуск. Хоккеисты минского «Динамо» распущены по домам.
Последний матч в чемпионате КХЛ команда провела 27 февраля. После этого были только тренировки. Также состоялось масштабное тестирование функционального состояния игроков. В ходе сбора тренерский штаб просмотрел потенциальных кандидатов из «Гомеля» – Александра Скоренова, Нассера Субхи и Олега Качеловского. Теперь принято решение досрочно отправить команду в отпуск.
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Теперь по плану – отпуск. Хоккеисты минского «Динамо» распущены по домам. Последний матч в чемпионате КХЛ команда провела 27 февраля. После этого были только...
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