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Хоккеисты минского «Динамо» ушли в отпуск

19.04.2020 19:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» ушли в отпуск

Теперь по плану – отпуск. Хоккеисты минского «Динамо» распущены по домам. 

Последний матч в чемпионате КХЛ команда провела 27 февраля. После этого были только тренировки. Также состоялось масштабное тестирование функционального состояния игроков. В ходе сбора тренерский штаб просмотрел потенциальных кандидатов из «Гомеля» – Александра Скоренова, Нассера Субхи и Олега Качеловского. Теперь принято решение досрочно отправить команду в отпуск. 

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Теги: Гомель
 
 
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Теперь по плану – отпуск. Хоккеисты минского «Динамо» распущены по домам.  Последний матч в чемпионате КХЛ команда провела 27 февраля. После этого были только...
 
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