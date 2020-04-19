Хоккеисты минского «Динамо» ушли в отпуск

Источник материала: ОНТ

Теперь по плану – отпуск. Хоккеисты минского «Динамо» распущены по домам.

Последний матч в чемпионате КХЛ команда провела 27 февраля. После этого были только тренировки. Также состоялось масштабное тестирование функционального состояния игроков. В ходе сбора тренерский штаб просмотрел потенциальных кандидатов из «Гомеля» – Александра Скоренова, Нассера Субхи и Олега Качеловского. Теперь принято решение досрочно отправить команду в отпуск.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram