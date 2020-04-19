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Невеста Козловского рассекретила необычное имя новорожденной дочери
Источник материала: ОНТ
Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева назвали свою новорожденную дочь необычным именем. Об этом Зуева рассказала своим подписчикам в Instagram.
Актриса поделилась новым снимком с дочкой и сообщила ее имя.
«Ее зовут Ода Валентина. I’m falling to pieces every time I say her name... Oda Valentine (Я рассыпаюсь на кусочки каждый раз, когда произношу ее имя, — пер. с англ.)», – сообщила актриса в подписи к трогательному фото.
Поклонники звездной пары признались в комментариях, что имя звучит очень красиво и символично.
«ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour», «Ода вашей любви, красиво», «Восхитительное имя!» – написали поклонники.
О появлении на свет дочери актеры сообщили в начале марта, но до сих пор не раскрывали ее имя.
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Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева назвали свою новорожденную дочь необычным именем. Об этом Зуева рассказала своим подписчикам в Instagram. Актриса поделилась...
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