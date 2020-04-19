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Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Хотел бы всем пожелать, чтобы мы, как советовал один сомневающийся, пришедший к Богу потом, искренне: «Господи, если ты есть, откройся мне!» И если это делать искренне, то Господь свою милость явит. Потому что зачастую мы даже называемся верующими, а живём, как неверующие. И от этого, в принципе, многие наши скорби и страдания. Конечно, молимся за врачей – они на передовой находятся. Желаем помощи Божией, чтобы они тоже не теряли бодрость духа и с Божией помощью преодолели эту эпидемию.
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие,...
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