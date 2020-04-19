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Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии

19.04.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие, и плохие»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сейчас наше общество переживает непростые времена. Люди многие напуганы, многие как-то скептически относятся к происходящему. Что бы Вы могли пожелать нашим врачам, которые сегодня на передовой борьбы с этим вирусом? Что бы Вы хотели сказать тем, кого коснулось это – кто находится в больницах, тем верующим, кото это не обошло? Или, вообще, всем нам что бы Вы могли сказать вот в это время?

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Хотел бы, в первую очередь, сказать, что Бог является Отцом. Иногда строгим, который взыскивает, наказывает. Но в Нём больше милости, чем строгости. Поэтому любой человек должен обращаться с молитвой к Богу.

И, конечно, мы – христиане, в первую очередь, благодарим Господа за всё. Не только радостное, но и скорбное, что с нами случается. Ну и потом нужно просить, просить Господа, чтобы, если Ему угодно, болезнь эту остановил, излечил нас. И если неугодно, чтобы он помиловал нас в вечность.

Хотел бы всем пожелать, чтобы мы, как советовал один сомневающийся, пришедший к Богу потом, искренне: «Господи, если ты есть, откройся мне!» И если это делать искренне, то Господь свою милость явит. Потому что зачастую мы даже называемся верующими, а живём, как неверующие. И от этого, в принципе, многие наши скорби и страдания. Конечно, молимся за врачей – они на передовой находятся. Желаем помощи Божией, чтобы они тоже не теряли бодрость духа и с Божией помощью преодолели эту эпидемию.

Архиепископ Гурий рассказал, какой должна быть молитва во время пандемии

Люди в материале: Гурий, Вадим Щеглов

 
 
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Архиепископ Гурий о пандемии: «Человек увидит свои качества, о которых, может, и не подозревал – и хорошие,...
 
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