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Лукашенко поздравил верующих с Пасхой и пообщался с прихожанами

19.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси погода на Пасху выдалась дождливой и прохладной, а ночью в Минской области и вовсе были заморозки. Тем не менее многие прихожане пришли в храмы на праздничные службы. Президент Александр Лукашенко посетил один их храмов и поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением, сообщает корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

По традиции Александр Лукашенко встретил Пасху не в Минске – в этот праздник белорусский лидер посещает небольшие храмы в регионах страны. Сегодня он зажег свечу в Свято-Благовещенском храме под Смолевичами в Минской области. Глава государства передал настоятелю в дар икону, поздравил верующих с Пасхой и пообщался с прихожанами. Он отметил, что нынешние трудные времена уйдут в историю, но останется память – то, как люди проявят себя в эти дни.

Храм находится на территории мужского монастыря в местечке Малые Ляды в 45 километрах от Минска, он был основан в начале XVIII века. Несколько раз закрывался, перестраивался. Но люди шли сюда во все времена, как и сегодня. Вместе с прихожанами – президент страны. Даже в нынешнее непростое время нельзя закрывать людям дорогу в храм, уверен Лукашенко. Вера поможет пройти этот период достойно.

«Воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что Он не боялся, а жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить», – отметил глава государства.

Лукашенко пояснил, что решил отойти в сторону от традиционных праздничных слов, поскольку многих людей волнует ситуация в стране. В Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с пандемией, уверен президент. «Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь», – подчеркнул президент.

Белорусский лидер передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией, пожелал им сил и терпения в этой борьбе. «Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду», – сказал он. Президент тепло пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником Пасхи. Верующие пожелали главе государства здоровья.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм. Даже в нынешнее непростое время нельзя закрывать людям дорогу в храм, уверен глава государства....
 
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