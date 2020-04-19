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Бог простит? Лукашенко под иконами пообещал провести президентские выборы честно и порядочно

19.04.2020 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в республике пройдут "абсолютно честно и порядочно".





"Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно", - сказал Лукашенко, осещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться", - добавил глава государства.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко сообщил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

В начале апреля глава государства заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов.

Белорусская оппозиция в начале текущего года заявила о намерении провести праймериз и выбрать единого кандидата от демократических сил на предстоящих выборах.
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в республике пройдут "абсолютно честно и порядочно".
 
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