Бог простит? Лукашенко под иконами пообещал провести президентские выборы честно и порядочно

















"Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно", - сказал Лукашенко, осещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.





Президента цитирует его пресс-служба.





"Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться", - добавил глава государства.





Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.





В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко сообщил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.





В начале апреля глава государства заявил, что не видит причин для переноса президентских выборов.





Белорусская оппозиция в начале текущего года заявила о намерении провести праймериз и выбрать единого кандидата от демократических сил на предстоящих выборах.