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Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
1 Мая – День труда. О чем тут спорить? Хороший день. К этому времени, я думаю, и крестьяне подтянутся, в основном закончат сев, ну и психопатия эта, наверное, уже спадет. Да и болезни, я думаю, в основном прекратятся, мы это видим по заболеваемости наших людей, сравниваем с прошлыми годами. Поэтому будем надеяться на лучшее.
Но вы просто молодцы. Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет и ходит под Богом – тот посмелее и в храмы приходит.
Мы эти вирусы переживаем каждый год. И все вы помните, как мы лечились от всего этого – это природа, это лес, это свежий воздух, это нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Ну, и все остальное. Люди постарше, да и помладше все это помнят. По крайней мере я стараюсь так жить, будучи главой государства. Так живут мои дети.
И дай Бог, чтобы все сложилось так, как мы задумывали. Бояться ничего не надо. Чему быть, как в народе говорят, того не минуешь. Это не я придумал – это придумали до нас многие поколения. И еще раз подчеркну: миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети.
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Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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