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Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

19.04.2020 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего я хочу поблагодарить вас. За то, что, несмотря на то, что происходит сегодня в нашем обществе, на это нагнетание страстей, иначе не назовешь, об этом уже точно можно сегодня сказать, спустя полгода, как началась эта беда в Китае – это в ноябре было, если я не ошибаюсь. Сейчас заканчивается апрель, скоро майские праздники, и весьма символично, что вот это светлое воскресенье будет иметь свое продолжение через Радуницу и День Победы, праздник труда 1 Мая. Целая серия добрых, светлых праздников, неоспоримых праздников. Спорить не о чем.

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

1 Мая – День труда. О чем тут спорить? Хороший день. К этому времени, я думаю, и крестьяне подтянутся, в основном закончат сев, ну и психопатия эта, наверное, уже спадет. Да и болезни, я думаю, в основном прекратятся, мы это видим по заболеваемости наших людей, сравниваем с прошлыми годами. Поэтому будем надеяться на лучшее.

Но вы просто молодцы. Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет и ходит под Богом – тот посмелее и в храмы приходит.

Александр Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму (читать далее).

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Мы эти вирусы переживаем каждый год. И все вы помните, как мы лечились от всего этого – это природа, это лес, это свежий воздух, это нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Ну, и все остальное. Люди постарше, да и помладше все это помнят. По крайней мере я стараюсь так жить, будучи главой государства. Так живут мои дети.

И дай Бог, чтобы все сложилось так, как мы задумывали. Бояться ничего не надо. Чему быть, как в народе говорят, того не минуешь. Это не я придумал – это придумали до нас многие поколения. И еще раз подчеркну: миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети.

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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