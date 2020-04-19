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«Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утонченный дворцовый ансамбль в Ружанах, предмет восхищения, ждала незавидная участь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый серьезный удар – Первая мировая. После Второй мировой войны – одни лишь руины.
Всю жизнь прожил я здесь, в Ружанах. Видел, как он рушился, видел, как его восстанавливали. Приблизительно в 80-х годах начало было всей этой реставрации. Пытались что-то сделать.
Основательно за реставрационные работы в Ружанах взялись в 2008 году. Сегодня замок уже открыт для туристов. Гостей встречает отреставрированная брама – центральные въездные ворота, а также боковые флигели. В одном из них – музей.
Над театральным корпусом работает бригада строителей. Руины уже – надежные стены, на очереди кровля. Глиняная черепица – материал хрупкий и тяжелый. Один квадратный метр – 50 килограммов.
Вячеслав Кучерявый, производитель работ филиала Белреставрации:
Возрожденный театр при сохранении финансирования откроет свои двери через три года. В планах – открытие гостиницы и ресторана. Ну а старая часть замка, где, собственно, и хранилась казна Великого княжества Литовского, с каждым годом все больше походит на итальянский Колизей.
Светлана Корсунова, главный архитектор реставрации Ружанского дворцового комплекса рода Сапег:
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«Приблизительно в 80-х годах начало было, пытались что-то сделать». Житель Ружан о реставрации замка
Новости Беларуси. Утонченный дворцовый ансамбль в Ружанах, предмет восхищения, ждала незавидная участь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый серьезный...
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