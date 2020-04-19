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Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как и у большинства дворцов Беларуси, у Коссовского – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня все к этому идет. Ставка – не просто на музей, а на культурное пространство, где можно остановиться на несколько дней. Для гостей (а их ежегодно бывает до 40 тысяч) открыт ресторан и гостиница – с учетом современных требований.
Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Один из номеров с антиквариатом времен Пусловских. Под стеклом в полу – фрагменты инновационной для того времени системы отопления. Вид с балконов когда-то был на парк. Здесь надеются, что его удастся восстановить.
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Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке
Новости Беларуси. Как и у большинства дворцов Беларуси, у Коссовского – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах, сообщили в...
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