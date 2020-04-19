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Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

19.04.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как и у большинства дворцов Беларуси, у Коссовского судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

И сегодня все к этому идет. Ставка не просто на музей, а на культурное пространство, где можно остановиться на несколько дней. Для гостей (а их ежегодно бывает до 40 тысяч) открыт ресторан и гостиница – с учетом современных требований.

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового комплекса:
В отеле продумано все до мельчайших подробностей. Именно поэтому первый наш номер это номер для физически ослабленных людей. Можем обратить внимание, что проходы здесь у нас идут шире, чем в обычных номерах. Также отсутствуют пороги.

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

Один из номеров с антиквариатом времен Пусловских. Под стеклом в полу фрагменты инновационной для того времени системы отопления. Вид с балконов когда-то был на парк. Здесь надеются, что его удастся восстановить.

Ставка на культурное пространство. Как выглядят комнаты, в которых можно остановиться в Коссовском замке

Люди в материале: Полина Саутина

 
 
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Новости Беларуси. Как и у большинства дворцов Беларуси, у Коссовского – судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах, сообщили в...
 
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