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Президент Беларуси: «Если мы пройдём этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но даже вы, люди вроде отвлеченные и не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. Он за нами наблюдает, как мы себя ведем. Нам бы этот период достойно прожить. Может, это вас меньше касается – вы люди деревенские, живете больше в гармонии с природой. Вам немножко легче, нет такой скученности людей, допустим, как в Минске (2 миллиона живет).
Но если мы пройдем этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. Вы, пришедшие сегодня в этот святой храм, впишите хорошую страницу в свою жизнь.
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Президент Беларуси: «Если мы пройдём этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны»
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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