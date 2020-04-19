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Президент Беларуси: «Если мы пройдём этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны»

19.04.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Президент Беларуси: «Если мы пройдём этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть, я не забегаю вперед.

Но даже вы, люди вроде отвлеченные и не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. Он за нами наблюдает, как мы себя ведем. Нам бы этот период достойно прожить. Может, это вас меньше касается – вы люди деревенские, живете больше в гармонии с природой. Вам немножко легче, нет такой скученности людей, допустим, как в Минске (2 миллиона живет).

Но если мы пройдем этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. Вы, пришедшие сегодня в этот святой храм, впишите хорошую страницу в свою жизнь.

Президент Беларуси: «Если мы пройдём этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны»

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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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