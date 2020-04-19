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Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над очередным испытанием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Александр Лукашенко:
Игорь Сергеенко:
Александр Лукашенко:
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Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»
Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над...
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