Источник материала: ОНТ

Авиакомпания Wizz Air объявила об увольнении 20% сотрудников и снижение зарплат остальным. Для других перевозчиков месяц май станет моментом истины. И оптимизма мало. Как минимум пять из них готовятся к закрытию. И значит, сотрудники тоже потеряют работу.

А в США рынок труда переживает крупнейший шок в послевоенной истории. Экономике потребовалось всего четыре недели, чтобы уничтожить почти все рабочие места, созданные за последние 11 лет. Всего за месяц на биржу труда обратились 22 миллиона человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram