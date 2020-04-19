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Авиакомпания Wizz Air объявила об увольнении 20% сотрудников

19.04.2020 22:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авиакомпания Wizz Air объявила об увольнении 20% сотрудников

Авиакомпания Wizz Air объявила об увольнении 20% сотрудников и снижение зарплат остальным. Для других перевозчиков месяц май станет моментом истины. И оптимизма мало. Как минимум пять из них готовятся к закрытию. И значит, сотрудники тоже потеряют работу. 

А в США рынок труда переживает крупнейший шок в послевоенной истории. Экономике потребовалось всего четыре недели, чтобы уничтожить почти все рабочие места, созданные за последние 11 лет. Всего за месяц на биржу труда обратились 22 миллиона человек.

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Авиакомпания Wizz Air объявила об увольнении 20% сотрудников и снижение зарплат остальным. Для других перевозчиков месяц май станет моментом истины. И оптимизма мало....
 
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