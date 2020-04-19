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Медики просят быть осторожными и беречь себя во время праздников

19.04.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики просят быть осторожными и беречь себя во время праздников

Медики просят – надо быть осторожными и беречь себя во время Пасхи, а затем и на больших выходных перед Радуницей. Лучше избегать мест массового присутствия людей. С таким призывом к белорусам обращаются и те, кто вылечился от инфекции, и сами врачи. 

На оказание помощи и консультирование людей сориентированы сегодня все органы власти – от сельсоветов до исполкомов. И безусловно, все учреждения здравоохранения. В случае недомоганий и малейших сомнений по поводу здоровья – не ждите, обратитесь к врачам и тем самым помогите. И себе, и медикам! 

Если почувствовали недомогание или появились малейшие симптомы, сразу, без промедления, звоните врачам. Или в вашу поликлинику или амбулаторию по месту жительства, чтобы врач приехал к вам домой. Или, если почувствовали себя очень плохо, вызывайте скорую помощь по номеру телефона 103. Не занимайтесь самолечением, а обращайтесь за помощью. Будет меньше риск и будет помощь врачам.      

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Медики просят – надо быть осторожными и беречь себя во время Пасхи, а затем и на больших выходных перед Радуницей. Лучше избегать мест массового присутствия людей....
 
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