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Станет ли наш Версаль альтернативой французскому? Рассказываем, как вернуть былое великолепие белорусских замков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пищаловский замок в самом центре Минска, к большому сожалению, пока больше известный как СИЗО на Володарке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Но к чему все эти рассуждения? А к тому, что такую золотую жилу запросто можно нащупать и в Беларуси. А момент подходящий: пока Египет и Барселона под большим вопросом, Коссово и Ружаны – рукой подать.
Ружанский замок – некогда центр политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались важнейшие государственные вопросы, и здесь же, в трехэтажных подвалах замка, хранилась государственная казна ВКЛ. Построенный как оборонительная крепость и парадный дворец в начале 17 века, уже к его концу он был почти разрушен и разграблен. Но владельцы замка – Сапеги – приложили все усилия, чтобы он стал белорусским Версалем. В Ружаны был приглашен даже талантливый архитектор Ян Самуил Беккер.
Утонченный дворцовый ансамбль в Ружанах ждала незавидная участь. Первый серьезный удар – Первая мировая. После Второй мировой войны – одни лишь руины. Основательно за реставрационные работы в Ружанах взялись в 2008 году.
Геннадий Леско трехуровневые подвалы дворца с тайными ходами обследовал еще мальчишкой. Правда, сейчас туда никого не пускают – опасно.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма. Вот он какой – дамский каприз графини Пусловской! Коссовский дворец с сотней комнат. Замок выстроен так, что каждый год два с половиной дня солнце освещает полностью одну из них. Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию.
Кристина Глушко, директор Ружанского дворцового комплекса рода Сапег:
Коссовский и Ружанский дворцы – пока темные лошадки белорусского туризма. На двоих 60 тысяч туристов в год. Но каков потенциал, есть же на что посмотреть!
Ирина Семенюк, директор Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Возможность зарабатывать на истории дает режим безвиза. Правда, этот год планы подкорректировал. Говорить про иностранных туристов сложно, при этом прогнозы по внутреннему туризму более оптимистичные. Тот случай, когда мы можем ближе и лучше узнать свое, белорусское. Присмотритесь, поводов для восхищения и гордости своим историческим наследием предостаточно. Но не все наши замки, дворцы и усадьбы еще, что называется, вышли из небытия. Но тут, уверяют специалисты, тоже нельзя спешить.
Артем Брухан, главный специалист управления культуры Брестского облисполкома:
Два дворца, две жемчужины региона, и, по сути, одна судьба на двоих. Разрушенные, но восставшие. А сколько еще архитектурных жемчужин Беларуси ждут своего часа! И важно не упустить момент, чтобы у наших потомков была возможность знать, чем жили наши предки. Из поколения в поколение. История в камне. История в сердце.
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Станет ли наш Версаль альтернативой французскому? Рассказываем, как вернуть былое великолепие белорусских замков
Новости Беларуси. Пищаловский замок в самом центре Минска, к большому сожалению, пока больше известный как СИЗО на Володарке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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