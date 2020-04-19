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Форум ЕАЭС: Лукашенко предложил необходимые шаги для укрепления организации

19.04.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Форум ЕАЭС: Лукашенко предложил необходимые шаги для укрепления организации

Во вторник прошло необычное событие. Высокий политический международный уровень. Высший Евразийский экономический Совет. Почему необычный? Потому что проходил он впервые в формате онлайн. Главы пяти стран как всегда смотрели друг другу в глаза, только в этот раз через мониторы. Ситуация непривычная, но объяснимая. Пандемия во всём мире и всё больше мы используем именно видеосвязь.

Но собственно, на этом необычность и закончилась. Рабочие вопросы, их, что в режиме личных встреч, что в онлайне, надо обсуждать. И сплочённость в это время нужна, пусть и на расстоянии, иначе евразийская интеграция может быть размыта. Чтобы не допустить разрыва экономических связей, Александр Лукашенко обозначил наиболее важные пункты. Во-первых, это сохранение транзитного и транспортного сообщения. Во-вторых, должны быть единые правила для внешней торговли. И, в-третьих, углубление производственной кооперации. Не сделаем этого, ЕАЭС остановится. А назад могут потянуть и нерешённые вопросы. Например, в энергетике. 

Коллеги по Союзу предложение Александра Лукашенко приняли. И вот проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, кстати, уже находится на финальной стадии согласования. Стоит отметить, что с инициативой беседы, пусть и в таком формате, выступил официальный Минск. Понятно, что сейчас у каждой из государств-участников Союза достаточно много забот внутри страны, но вот эта позиция – давайте встречаться, давайте разговаривать и принимать решения говорит о неравнодушии и о стремлении делать шаги. 

Ведь именно сейчас COVID-19 проверяет многих на прочность, а уж союзников тем более. И подход формальный, по принципу «моя хата известно с какой стороны» здесь не пройдёт. Любая инициатива говорит о готовности брать на себя ответственность. И заявляет прямо о твёрдой позиции. О подобной твёрдости на этой неделе подсказал и календарь. 

Апрель 1999-го. Войска НАТО начинают бомбить Югославию. Балканская страна остаётся практически без поддержки. И здесь поступок Александра Лукашенко, который именно в это время полетел в Белград – из той же серии. Твердая позиция и ответственность. Что высоко оценили и тогда в Югославии, и спустя 21 год, помнят в современной Сербии. Беларусь вообще считается одним из инициаторов глобальных событий. 

Кто предложил решать огненный вопрос на Донбассе и предоставил для этого площадку в Минске? И кто после развала Союза стоял у истоков создания СНГ и где находится штаб-квартира организации? Наконец, кто выступал за Евразийский экономический союз и стоял у истоков его создания? Ответ вы знаете. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник прошло необычное событие. Высокий политический международный уровень. Высший Евразийский экономический Совет. Почему необычный? Потому что проходил он...
 
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