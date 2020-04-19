Новая жизнь: как изменились люди, которые в прошлом году попали под амнистию

Источник материала: ОНТ

Что касается взрослых, то для некоторых из них тоже предусмотрены своеобразные каникулы. С прицелом на «навсегда». В четверг во Дворце Независимости обсуждали вопросы амнистии и помилования. Предстоящий закон, уже 16-й по счёту в истории независимой страны — и это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.





Круг лиц, подпадающих под амнистию, расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков и осужденные за коррупцию (правда, для взяточников будет отдельный, детальный подход). Для двух этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год. А всего из мест лишения свободы могут выйти на свободу около двух тысяч человек.

И вот особо коснёмся борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Зачастую в колонии за подобные преступления попадают совсем молодые люди. Как сделать так, чтобы, выйдя на свободу, они не потерялись в жизни и не вернулись больше за решетку? Александр Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании.

Эти основы предусмотрят в будущей амнистии, а ещё неделю, до 25 апреля, действует амнистия, которую приняли в прошлом году.

Он не скрывает ни своё лицо, ни имя. Больше не хочет врать. Решил: в его новой жизни всё будет по-другому, по-честному. И уж тем более, не будет места преступлениям.

17 лет. Хочется красивой жизни, лёгких денег. Продавал наркотики. Недолго. Статья 328-ая, часть вторая. И приговор – 9 лет в исправительной колонии, которую в народе называют «волчьи норы». Другое название – «тюрьма для наркоторговцев». Пяти бесконечно долгих и страшных лет со строгим распорядком дня и однообразной едой хватило, чтобы хорошо подумать. И за хорошее поведение, без каких-либо долгов Сергей вышел на свободу. По амнистии. И на 4 года раньше. Уже на следующий день начал искать работу.

Убеждение его директора автокомплекса: каждый имеет право на второй шанс. Воспользуется им или нет – другой вопрос.

Сто машин в день. Сквозняки, холодная вода, сырость. Работа не из лёгких. Но и зарплата выше средней по стране. Да и дружный коллектив. Сегодня поручиться за него могут не только родители, но и коллеги. И спиной поворачиваются.

Вот без этого, говорит Сергей, без доверия и без поддержки родных, вряд ли справился. А ещё есть мечта – отблагодарить родителей. Откладывает деньги, чтобы, когда закончится пандемия и откроют границы, вместе с семьёй повидать мир. Ещё много можно успеть, если захотеть.

Пусть и б/у. Но отличного качества и бесплатно. Ведь не у всех вышедших на свободу есть кто-то, кто в первое время может помочь.

В этом социальном центре ждут всех, кому нужны вещи. Обращаются разные люди. Но человека, который раскаялся, видно сразу.

Кроме бесплатных вещей любой, кто освободился по амнистии, здесь может рассчитывать на душевный разговор. Психолог выслушает. И поможет. А ещё здесь помогают с работой.

Конечно, высокооплачиваемые работы, скорее, редкость. В основном те, кто вышел по амнистии, устраиваются разнорабочими. Ведь у многих нет никакого специального образования. И, всё же, на первое время, это тоже выход. Хотя, всякое бывает.

И не секрет, шансом на амнистию пользуются не все. Из ста человек, освободившихся досрочно, снова идут на преступление девять. Ломают жизни другим и себе. Поэтому в Департаменте исполнения наказаний МВД внимательно изучают каждого, кому светит амнистия.

Анастасия просит не показывать её лицо и изменить голос. А вот судимость девушка не афиширует. На «химии» пробыла десять месяцев – за кражу. Статья 205-ая.

Погашение долгов, раскаяние, хорошее поведение – обязательные условия для амнистии, которые подарили Анастасии свободу на пятнадцать месяцев раньше.

Сегодня Анастасия работает в сфере торговли. Старается. Клянётся: мысли о том, чтобы что-то украсть, и близко нет! В конце лета у Насти свадьба. На торжество позовут всех, кто не отвернулся в трудное время, не заклеймил, когда оступилась. Ведь каждый может ошибиться. Говорят, поверить – самое сложное. А поручиться – ещё тяжелее, это же взять ответственность. Не каждый сможет. Но те, у кого получилось и поверить, и не подвести – теперь будут учиться только на чужих ошибках.

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