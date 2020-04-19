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Мужчина спас тонувшего в реке пса и стал героем в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Житель Флориды не побоялся прыгнуть с моста в реку, чтобы спасти тонувшую собаку, в итоге вызвал восхищение пользователей соцсетей.
Видео момента спасения опубликовано на YouTube-канале Viral Hog.
На кадрах видно, как мужчина увидел барахтавшегося в воде пса и, не раздумывая, бросился его спасать.
«Джулия (собака) была в воде, я увидел ее и попытался спасти. Я побежал к мосту, потому что это была ближайшая точка, чтобы добраться до нее. Я спрыгнул с моста и спас ее», – рассказал мужчина.
Он благополучно выбрался из воды вместе с собакой и услышал аплодисменты очевидцев его храброго поступка. Когда кадры спасения появились в соцсетях, пользователи в комментариях отметили, что у мужчины большое доброе сердце, он настоящий герой.
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Житель Флориды не побоялся прыгнуть с моста в реку, чтобы спасти тонувшую собаку, в итоге вызвал восхищение пользователей соцсетей. Видео момента спасения...
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