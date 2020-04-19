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Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С XVIII века в Ляденском монастыре хранилась копия или, точнее сказать, список Жировичской чудотворной иконы Божьей Матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Священнослужители хоть и не запрещали верующим посетить храм, но все же рекомендовали встретить праздник в своей малой церкви – в семье. В помощь – все те же современные технологии.
И вот ультрасовременная передвижная телестанция СТВ у стен обители. Три часа монтажа оборудования, километры проводов, 30 киловатт света и профессиональная команда (около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов). За неделю группа выезжала на обследование места трансляции, детально продумывая, как снять каждый момент богослужения.
Больше трех часов трансляции в прямом эфире – огромная ответственность. За технической стороной не забыли и о духовном.
– Отец Евстафий, благословите, пожалуйста, на трансляцию.
Тестирование картинки, проверка связи с каждым телеоператором, готовность номер один.
Валерий Науменко, телеоператор СТВ:
Обратный отсчет дан: три, два, один. Плавный вход в эфир.
Запускай квадрик. Пошел квадрокоптер.
Тем временем по ту сторону экрана – те, кто в эту ночь всеми мыслями в храме. Анна Крутолевич с внучкой Варечкой решили прислушаться к советам врачей – сидеть дома. Знали, что на СТВ смогут посмотреть трансляцию.
Воистину Воскресе! Впереди пасхальная неделя или Светлая седмица. Время для добрых дел, и совсем не важно, в реальной жизни или в формате онлайн.
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Новости Беларуси. С XVIII века в Ляденском монастыре хранилась копия или, точнее сказать, список Жировичской чудотворной иконы Божьей Матери, сообщили в программе...
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