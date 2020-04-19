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Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

20.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Sports.ru со ссылкой на Laola1.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

32-летний Ландертингер — четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте и четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 17 личных подиумов Кубка мира (2−11−5).

В последние годы спортсмен испытывал проблемы со здоровьем, в 2017 году он перенес операцию на межпозвоночном диске.

На чемпионате мира-2020 в Антхольце Ландертингер завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

«Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не получится.

Моим большим желанием было хорошо завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем», — сказал Ландертингер.

 
 
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Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Sports.ru со ссылкой на Laola1.
 
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