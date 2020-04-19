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Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры
Источник материала: Tut.by
Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает
32-летний Ландертингер — четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте и четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 17 личных подиумов Кубка мира (2−11−5).
В последние годы спортсмен испытывал проблемы со здоровьем, в 2017 году он перенес операцию на межпозвоночном диске.
На чемпионате мира-2020 в Антхольце Ландертингер завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке.
«Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не получится.
Моим большим желанием было хорошо завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем», — сказал Ландертингер.
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Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Sports.ru со ссылкой на Laola1.
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