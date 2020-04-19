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Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь

20.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.   

Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я хочу из этого древнего храма обратиться к белорусам и поздравить их с этим светлым праздником – самым светлым праздником нашей жизни. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я знаю, о чем говорю, потому что и меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь, и так далее.   

Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь

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Но никто – ни мы, ни в те времена – не смог этого запретить. Кто-то в тихую, кто-то открыто возвращался домой, встречался с родными и близкими и праздновал эти праздники. Самые светлые, мои любимые – Рождество Христово и Воскресение Христово.

Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни.

С Воскресением Христовым всех вас. Христос Воскрес!

Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
 
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