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Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Но никто – ни мы, ни в те времена – не смог этого запретить. Кто-то в тихую, кто-то открыто возвращался домой, встречался с родными и близкими и праздновал эти праздники. Самые светлые, мои любимые – Рождество Христово и Воскресение Христово.
С Воскресением Христовым всех вас. Христос Воскрес!
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Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь
Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в...
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