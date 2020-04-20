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Каким медработникам будут ежемесячно доплачивать за работу и сколько? Разбираемся в деталях

20.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каким медработникам будут ежемесячно доплачивать за работу и сколько? Разбираемся в деталях

Медики. Врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары – все те, кто сейчас находится в клиниках и помогает простым людям. Нам с вами. Герои? Несомненно. Во все времена. Это они помогают появиться на свет новой жизни, это они возвращают наше здоровье, это они продлевают нам жизнь. Слова поддержки врачам никогда не будут лишними. А если они ещё подкреплены реальными делами? Уже месяц вся страна объединилась и помогает медикам. Питанием, средствами защиты, жильём. Помогают все – простые люди, организации, бизнес. И конечно, государство. Президент подписал Указ о материальном стимулировании работников здравоохранения. Документ предусматривает установить дополнительные ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. Разберём детально.


В тех учреждениях, где помощь оказывают амбулаторно, и в республиканском центре организации медицинского реагирования, врачам положена ежемесячная доплата в тысячу рублей. Медсестрам – 500 рублей, прочим работникам – 300 рублей. Следующая категория – инфекционные и приемные отделения больниц, санитарно-эпидемиологические организации (где персонал работает, например на погранпереходах), а также в лаборатории системы здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Здесь ежемесячная надбавка врачам составит полторы тысячи рублей, медсестрам – 1300 рублей, прочим работникам – 900 рублей. Такая же градация предусмотрена и для медперсонала, который трудится в патологоанатомических отделениях, а также в кабинетах рентгена и КТ. Что касается отделений реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи: врачам надбавка – три тысячи рублей, медсёстрам – две тысячи, прочим работникам – одна тысяча рублей. Самые высокие суммы предусмотрены для медперсонала, который переведен на закрытый трехсменный режим работы (это касается отделений анестезиологии и реанимации, а также лабораторий, где проводят исследование на вирусы). Врачи получат надбавку в четыре тысячи рублей, медработники со средним специальным образованием – три тысячи, прочие сотрудники – полторы тысячи. Это ежемесячные надбавки. И всё по-честному. Размер надбавок соразмерен уровню опасности, нагрузке и ответственности.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Доплаты коснутся и медицинских сестёр несколько меньше, но тоже внушительно, и санитарок, и прочего персонала, и водителей, и амбулаторной службы, и диагностической службы, без которых современную медицину невозможно представить». 

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Я со многими врачами и средним медицинским персоналом, водителями скорой помощи беседовал – они многие отложили свои отпуска очередные, остаются на рабочем месте – много раздается звонков особенно от молодых врачей, которые говорят: мы готовы прийти в скорую помощь, помочь, только скажите, когда».

Ситуация с распространением инфекций затронула весь мир. И поддержка стран друг другу как нельзя кстати. Неделю назад в Беларусь прибыл самолёт из Ташкента. На борту более полумиллиона защитных изделий. Этот груз – жест доброй воли от президента Узбекистана, что подчеркивает дружественный характер как белорусско-узбекских отношений в целом, так и непосредственно между лидерами двух стран. А ранним утром в пятницу приземлился Ил-76, на борту которого 32 тонны груза (экспресс-тесты, термометры, средства защиты). Спецрейс из Пекина организовало белорусское посольство в Китае. Помощь предоставили компании, а также провинции и города, у которых установлены с нашими побратимские отношения. Это не первый груз из Китая – всего из Пекина прибыла помощь на сумму, превышающую полтора миллиона долларов.

С чего всё начиналось. Когда в Китае эпидемия была в разгаре, Беларусь одной из первых в мире направила свою помощь. Жест Александра Лукашенко тогда высоко оценил председатель КНР Си Цзиньпин. И это базируется на особых тёплых и дружеских отношениях двух лидеров. Вот уж поистине – относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

И добро всегда к тебе вернётся. Именно это движет нашим обществом, которое сплотилось перед вызовом в одном стремлении – помочь всем, кто в этом нуждается. И помочь врачам и медикам.

В эти дни, недели многие медики работают на износ, гораздо дольше обычных 40 часов в неделю. И это еще одно подтверждение того, что в медицину идут не за деньгами. Ведь это больше, чем профессия. Призвание, потребность помогать, спасать. Когда не можешь оставаться равнодушным. А дома их ждут. Ждут дети, которые по воле случая оказались вдали от своих супергеройских мам и пап. И общаться могут с ними только лишь по телефону.


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