Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с поступающими вопросами о пролёте сразу десятков спутников на небе с запада на восток разъясняем - это не чудо и не галлюцинация, всё более чем реально. Настолько, что скоро наше небо преобразится до неузнаваемости.





Если вы, как и многие брестчане, сегодня возвели свои очи к небу и увидели летящие один за одним объекты, знайте, вам совсем не повезло, их видят многие. И часто. Точно не можем сказать, какая конкретно это был группировка, но похоже - спутники Илона Маска. Вы же читали в новостях, а может по телевизору услышали, что его компания выводит спутники десятками, а планирует сотнями? А ведь не только он такой резвый, другие компании тоже хотят "покрыть" всю Землю интернетом.

Компания SpaceX 23 мая 2019 года запустила первую партию спутников проекта Starlink — 60 аппаратов весом чуть более 200 килограмм будут занимать свои места на орбите еще несколько недель: им предстоит подняться с 400 километров до 550. Вереницу спутников можно наблюдать ночью почти в любой точке Земли невооруженным взглядом.

Вот есть такое видео, примерно год назад сделано (после запуска):