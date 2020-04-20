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Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска

20.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с поступающими вопросами о пролёте сразу десятков спутников на небе с запада на восток разъясняем - это не чудо и не галлюцинация, всё более чем реально. Настолько, что скоро наше небо преобразится до неузнаваемости.

Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска

Если вы, как и многие брестчане, сегодня возвели свои очи к небу и увидели летящие один за одним объекты, знайте, вам совсем не повезло, их видят многие. И часто. Точно не можем сказать, какая конкретно это был группировка, но похоже - спутники Илона Маска. Вы же читали в новостях, а может по телевизору услышали, что его компания выводит спутники десятками, а планирует сотнями? А ведь не только он такой резвый, другие компании тоже хотят "покрыть" всю Землю интернетом.

Компания SpaceX 23 мая 2019 года запустила первую партию спутников проекта Starlink — 60 аппаратов весом чуть более 200 килограмм будут занимать свои места на орбите еще несколько недель: им предстоит подняться с 400 километров до 550. Вереницу спутников можно наблюдать ночью почти в любой точке Земли невооруженным взглядом.

Вот есть такое видео, примерно год назад сделано (после запуска):

За прошедшее время спутники развели чуть подальше друг от друга, и теперь они на одной орбите, но только на расстоянии. Как же можно узнать время пролёта заранее? Самый простой способ — зайти на сайтах calsky или n2yo. Если настройки безопасности позволяют ресурсу запросить у вашего компьютера геолокацию, то даже координаты места вводить не придется: алгоритм на сайте сам рассчитает, когда рядом видно будет спутники. Важно выйти любоваться немного заранее и определить ту часть неба, куда смотреть, чтобы не прозевать.

Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска Чудеса на небе? Пасхальная галлюцинация? Нет, просто высокие технологии И.Маска

 
 
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  В связи с поступающими вопросами о пролёте сразу десятков спутников на небе с запада на восток разъясняем - это не чудо и не галлюцинация, всё более чем реально....
 
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