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Группа «Аура» представила песню «Просто спасибо»
Источник материала: ОНТ
Интернет стал главной концертной площадкой для певцов и музыкантов, многие из которых, к слову, не понаслышке знают, что значит быть человеком в белом халате. Один из примеров – певица Юлия Быкова. Ранее она работала врачом-терапевтом в небольшом посёлке Михановичи под Минском. Наверное, поэтому и неслучайно появление у творческого тандема Юлии Быковой и Евгения Олейника песни, в которой звучит благодарность врачам.
Смотрите премьеру песни «Просто спасибо»!
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Интернет стал главной концертной площадкой для певцов и музыкантов, многие из которых, к слову, не понаслышке знают, что значит быть человеком в белом халате. Один...
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