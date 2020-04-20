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Группа «Аура» представила песню «Просто спасибо»

20.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа «Аура» представила песню «Просто спасибо»

Интернет стал главной концертной площадкой для певцов и музыкантов, многие из которых, к слову, не понаслышке знают, что значит быть человеком в белом халате. Один из примеров – певица Юлия Быкова. Ранее она работала врачом-терапевтом в небольшом посёлке Михановичи под Минском. Наверное, поэтому и неслучайно появление у творческого тандема Юлии Быковой и Евгения Олейника песни, в которой звучит благодарность врачам.

Смотрите премьеру песни «Просто спасибо»!


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Интернет стал главной концертной площадкой для певцов и музыкантов, многие из которых, к слову, не понаслышке знают, что значит быть человеком в белом халате. Один...
 
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