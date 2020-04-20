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Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год

20.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Узнали место? Первое фото сделано в 1962г.

Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год

Примерно тот же ракурс, только современность:

Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год

Вот его место:

Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год

Похожая скульптура была в парке 1 мая, ныне - Парк культуры и отдыха.

Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год

 
 
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  Узнали место? Первое фото сделано в 1962г. Примерно тот же ракурс, только современность: Вот его место: Похожая скульптура была в парке 1 мая, ныне - Парк культуры и...
 
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