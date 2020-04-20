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Кажется, этот памятник недалеко от крепости вы точно ещё не видели. А ведь это 1962 год
20.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Узнали место? Первое фото сделано в 1962г.
Примерно тот же ракурс, только современность:
Вот его место:
Похожая скульптура была в парке 1 мая, ныне - Парк культуры и отдыха.
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Узнали место? Первое фото сделано в 1962г. Примерно тот же ракурс, только современность: Вот его место: Похожая скульптура была в парке 1 мая, ныне - Парк культуры и...
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