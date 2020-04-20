Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.

Начало лета. Погода способствует активному отдыху на природе. Многие люди устремляются к водоемам, особенно в выходные дни. Чем выше температура за окном, тем ближе купальный сезон. В Солигорском районе определены места для отдыха населения на воде в этом году (всего 4):