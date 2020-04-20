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Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.

20.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 апреля 2020 14:17 1809

Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.

Автор: Эдуард Кидяев.

Начало лета. Погода способствует активному отдыху на природе. Многие люди устремляются к водоемам, особенно в выходные дни. Чем выше температура за окном, тем ближе купальный сезон. В Солигорском районе определены места для отдыха населения на воде в этом году (всего 4):

Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.

-пляжная зона Солигорского водохранилища;

-место отдыха на реке Вызенка в г. п. Красная Слобода;

-пляжная зона водоема д. Саковичи;

-пляжная зона водоема аг. Гоцк.

Сейчас ведутся подготовительные работы по водолазному обследованию дна акваторий зон отдыха, их очистке, проведению лабораторного анализа качества и безопасности воды, организации торговли и общественного питания и другие.

Источник: сайт Солигорского райисполкома

©Информационный отдел
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10 апреля 2020 14:17 1809 Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в...
 
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