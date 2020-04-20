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Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.
20.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 апреля 2020 14:17 1809
Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в Солигорском районе.
Начало лета. Погода способствует активному отдыху на природе. Многие люди устремляются к водоемам, особенно в выходные дни. Чем выше температура за окном, тем ближе купальный сезон. В Солигорском районе определены места для отдыха населения на воде в этом году (всего 4):
-пляжная зона Солигорского водохранилища;
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 апреля 2020 14:17 1809 Отдых у воды. Где можно будет купаться в этом сезоне в...
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