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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские таможенники установили 4 факта незаконного перемещения яблок по территории ЕАЭС Груз на сумму более 34 000 рублей транспортировали незаконно, как итог - административные процессы. За день витебские таможенники установили 4 факта незаконного...

Груз на сумму более 34 000 рублей транспортировали незаконно, как итог - административные процессы. За день витебские таможенники установили 4 факта незаконного перемещения яблок по территории ЕАЭС. Все водители - россияне. Груз транспортировали в Россию. Машины остановили в Дубровенском районе: большегруз «Сканиа» и 20 тонн фруктов, еще 12 тонн в автомобиле ДАФ, и по 2,5 тонны в двух автомобилях ГАЗ. Сопроводительных документов на яблоки у перевозчика не оказалось, фитосанитарного сертификата, который подтверждает безопасность продукта, так же не нашлось. Начались административные процессы, суммы штрафов могут достигать 800 рублей.