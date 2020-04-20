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Реконструкция Полоцкого путепровода в Витебске выходит на новый этап
Источник материала: ОНТ
В Витебске проходит реконструкция Полоцкого путепровода. Строители приступили к укладке трамвайных путей.
Применят новую технологию – в Минске по такой уже построены несколько участков, в регионе это первый подобный опыт. Шпалы заменили специальные плиты. Протяженность одной ветки – полтора километра.
На самом мосту покрытие многослойное – бетон, гидроизоляция, защитный слой и только потом асфальт. Здесь будет четырёхполосное движение, а под путепроводом запустят электрички. Полоцкий путепровод связывает две части Витебска, здесь пролегает выездная дорога из города – путь на Полоцк, Городок и Санкт–Петербург. Вопрос реконструкции мостов на контроле у Президента. Во время недавней поездки в Лидский район Глава государства поручил в ближайшее время восстановить 12 проблемных объектов.
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В Витебске проходит реконструкция Полоцкого путепровода. Строители приступили к укладке трамвайных путей. Применят новую технологию – в Минске по такой уже...
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