Прогноз по валютам: будет ли дальше дешеветь доллар?

Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by. Об этом старший аналитик компании «Альпари»в комментарии Myfin.by.





– На внешних рынках на прошедшей неделе все было достаточно спокойно. Можно отметить снижение пары евро/доллар с 1,0930 до 1,0830, или на 0,9% .

Несмотря на падение стоимости нефти за неделю российский рубль чувствовал себя достаточно нейтрально – он снизился к растущему доллару, но укрепился к упавшему евро.





Доллар за неделю подорожал с 73,7 российского рубля до 74 ровно, или на 0,3%. Евро подешевел с 80,6 российского рубля до 80,2, или на 0,6%.





При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар за неделю потерял 1,22%, евро снизился на 2,11%, а российский рубль понизился на 1,55%.





В результате валютная корзина снизилась за неделю на 1,57%. Важно отметить, что это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. Причем это вторая неделя, когда дешевеют одновременно три иностранных валюты.









Думаю, тенденция эта связана с тем, что сократился спрос на иностранную валюту как со стороны населения, так и со стороны предприятий, прежде всего импортеров.





На начавшейся неделе тенденция по укреплению белорусского рубля может быть продолжена.





Доллар может снизится до 2,42 белорусского рубля , евро может подешеветь до 2,59 белорусского рубля . А российский рубль может снизиться до 3,25 белорусского рубля за 100 российских.





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