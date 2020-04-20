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Прогноз по валютам: будет ли дальше дешеветь доллар?

20.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Продолжит ли на этой неделе укрепляться белорусский рубль? Как изменятся курсы иностранных валют во второй половине апреля?

Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– На внешних рынках на прошедшей неделе все было достаточно спокойно. Можно отметить снижение пары евро/доллар с 1,0930 до 1,0830, или на 0,9% .
Несмотря на падение стоимости нефти за неделю российский рубль чувствовал себя достаточно нейтрально – он снизился к растущему доллару, но укрепился к упавшему евро.

Доллар за неделю подорожал с 73,7 российского рубля до 74 ровно, или на 0,3%. Евро подешевел с 80,6 российского рубля до 80,2, или на 0,6%.

При этом к белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар за неделю потерял 1,22%, евро снизился на 2,11%, а российский рубль понизился на 1,55%.

В результате валютная корзина снизилась за неделю на 1,57%. Важно отметить, что это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. Причем это вторая неделя, когда дешевеют одновременно три иностранных валюты.


Думаю, тенденция эта связана с тем, что сократился спрос на иностранную валюту как со стороны населения, так и со стороны предприятий, прежде всего импортеров.

На начавшейся неделе тенденция по укреплению белорусского рубля может быть продолжена.

Доллар может снизится до 2,42 белорусского рубля , евро может подешеветь до 2,59 белорусского рубля . А российский рубль может снизиться до 3,25 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Продолжит ли на этой неделе укрепляться белорусский рубль? Как изменятся курсы иностранных валют во второй половине апреля?
 
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