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Благоустройство и наведение порядка на земле

20.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Благоустройство и наведение порядка на земле было и остается делом не только органов государственного управления, но и населения. Каждый год весною жители района наводят чистоту на закрепленных территориях, производственных объектах и частных подворьях. Этот год не является исключением. В целях благоустройства и поддержания чистоты и порядка на территории Несвижского района с 1 по 30 апреля объявлен месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий.

Санитарной службой на постоянной основе осуществляется надзор за санитарным состоянием территорий общего пользования населенных пунктов, а также закрепленных за предприятиями и организациями. Несмотря на проводимые работы по наведению порядка, продолжают выявляться нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания территорий объектов и населенных мест, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и дворовых территорий. За истекший период 2020 г. по выявленным нарушениям руководителям предприятий было направлено 57 рекомендаций, 5 ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности (привлечены 3 должностных лица), за нарушения содержания приусадебных участков домовладельцам — 55 предписаний-предупреждений, 1 человек привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В связи с этим, обращаем внимание руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, а также физических лиц на необходимость соблюдения требований к содержанию и благоустройству территорий, обращению с отходами. За нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства будут применяться меры административного воздействия.

В рамках проведения месячника по наведению порядка на земле, мероприятий, посвященных Году малой родины, призываем всех жителей района провести работы по благоустройству и уборке своих территорий.

Помните — чистота и ухоженность нашего родного края зависят от каждого из нас!

Светлана Губенко,

врач-гигиенист ГУ «Несвижский РЦГиЭ».

 


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Благоустройство и наведение порядка на земле было и остается делом не только органов государственного управления, но и населения. Каждый год
 
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