В Гродно из-за пожара в квартире погиб один человек, второй в тяжелом состоянии

Источник материала: ОНТ

Гродно из-за пожара в квартире погиб один человек, второй в тяжелом состоянии" class="one-news__figure-img">

19 апреля в двухкомнатной квартире в Гродно произошел пожар. В результате погиб один человек, еще один госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Подробности сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

Пожар произошел в квартире двухэтажного дома. Спасатели прибыли на место и обнаружили в коридоре сына хозяйки квартиры без сознания. Мужчина был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Сожительница пострадавшего была обнаружена в комнате без признаков жизни.

В результате пожара в квартире закопчены стены, повреждена мебель и постельные принадлежности. Устанавливается причина произошедшего.

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