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В Гродно из-за пожара в квартире погиб один человек, второй в тяжелом состоянии
Источник материала: ОНТГродно из-за пожара в квартире погиб один человек, второй в тяжелом состоянии" class="one-news__figure-img">
19 апреля в двухкомнатной квартире в Гродно произошел пожар. В результате погиб один человек, еще один госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Подробности
Пожар произошел в квартире двухэтажного дома. Спасатели прибыли на место и обнаружили в коридоре сына хозяйки квартиры без сознания. Мужчина был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Сожительница пострадавшего была обнаружена в комнате без признаков жизни.
В результате пожара в квартире закопчены стены, повреждена мебель и постельные принадлежности. Устанавливается причина произошедшего.
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19 апреля в двухкомнатной квартире в Гродно произошел пожар. В результате погиб один человек, еще один госпитализирован и находится в тяжелом состоянии....
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