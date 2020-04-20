Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запустили добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд. Подробнее читайте на страницах «КС».
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#CпасибоМедикам: смолевичане принимают участие в республиканской акции
20.04.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запустили добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта» запустили добросердечный марафон «#СпасибоМедикам» и приглашают отправить медицинским работникам...
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