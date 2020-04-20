|
Хоккей. Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт
Источник материала: Партизан
Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер "зубров" Йонас Энрот.
"Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них [в Беларуси], вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков", — сказал Энрот в интервью hockeynews.se.
В минувшем сезоне 33-летний Тэйлор сыграл 20 матчей за "Динамо". Коэффициент надежности — 3,98, процент отраженных бросков — 86,7.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер "зубров" Йонас Энрот.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)