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Хоккей. Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт

20.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер "зубров" Йонас Энрот.

 


"Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них [в Беларуси], вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков", — сказал Энрот в интервью hockeynews.se.

В минувшем сезоне 33-летний Тэйлор сыграл 20 матчей за "Динамо". Коэффициент надежности — 3,98, процент отраженных бросков — 86,7.
 
 
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Вратарь минского "Динамо" Дэнни Тэйлор получил белорусский паспорт. Об этом сообщил экс-голкипер "зубров" Йонас Энрот.
 
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