











"Дэнни Тэйлор взял белорусский паспорт. У них [в Беларуси], вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков", — сказал Энрот в интервью hockeynews.se.





В минувшем сезоне 33-летний Тэйлор сыграл 20 матчей за "Динамо". Коэффициент надежности — 3,98, процент отраженных бросков — 86,7.