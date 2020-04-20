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На трассе М1 под Минском Opel врезался во встречный Mercedes: погибли два человека

20.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с микроавтобусом под Минском, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 19 апреля, около 06.00, на 380-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mercedes.


В результате ДТП водитель и пассажир Opel от полученных травм умерли на месте происшествия. Водителю Mercedes госпитализация не потребовалась.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 19 апреля, около 06.00, на 380-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница РФ.
 
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