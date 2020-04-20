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«Реал-Мадрид» планирует заработать €121 млн на летних трансферах

20.04.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Реал-Мадрид» планирует заработать €121 млн на летних трансферах

Футбольный клуб «Реал-Мадрид» планирует расстаться с рядом игроков летом 2020 года и заработать на трансферах 121 миллион евро. Об этом сообщает AS.

В списке футболистов, которые могут покинуть мадридскую команду, числятся как минимум шесть имен. Среди прочих выделяются звезды мирового уровня Гарет Бэйл и Хамес Родригес. Первый, несмотря на планы клуба, не хочет покидать «Бернабеу». Родригес же не против попробовать себя в Английской Премьер-лиге. По слухам, агент колумбийца Жорже Мендеш уже ведет переговоры с несколькими клубами.

Также источник называет следующих футболистов, на которых руководство «Мадрида» может не рассчитывать в сезоне 2020/2021: Мариано Диас, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Альваро Одриосола.

За последние месяцы суммарная стоимость всех игроков «Реала» упала на 191,5 млн евро, сообщает Transfermarkt.

Фото: Getty Images / Soccrates Images

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Футбольный клуб «Реал-Мадрид» планирует расстаться с рядом игроков летом 2020 года и заработать на трансферах 121 миллион евро. Об этом сообщает AS. В списке...
 
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