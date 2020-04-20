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В Минске Renault врезался в припаркованный BMW и загорелся
Источник материала: Tut.by
Автомобиль службы доставки пиццы загорелся после столкновения с BMW в Минске. Об этом
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Авария произошла 19 апреля, около 17.40. Установлено, что водитель Renault ехал по улице Герасименко, не справился с управлением и врезался в припаркованный в первой полосе BMW. От удара Renault загорелся.
В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
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