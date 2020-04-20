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В Минске Renault врезался в припаркованный BMW и загорелся

20.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль службы доставки пиццы загорелся после столкновения с BMW в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Видео: группа «Инцидент Минск» в Telegram

Авария произошла 19 апреля, около 17.40. Установлено, что водитель Renault ехал по улице Герасименко, не справился с управлением и врезался в припаркованный в первой полосе BMW. От удара Renault загорелся.

В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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