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Самир Насри улетел в Эмираты и не выходит на связь
Источник материала: Tut.by
«Андерлехт» может расторгнуть контрактное соглашение с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь,
Источник утверждает, что «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчеты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри.
Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в «Инстаграме». Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.
Напомним, Насри перешел в «Андерлехт» летом 2019 года. Ранее игрок выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм».
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Ему грозит расторжение контракта.
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