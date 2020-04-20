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Самир Насри улетел в Эмираты и не выходит на связь

20.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Андерлехт» может расторгнуть контрактное соглашение с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь, сообщает «Чемпионат».


Фото с сайта closermag.fr

Источник утверждает, что «Андерлехт» попросил всех игроков передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчеты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри.

Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в «Инстаграме». Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.

Напомним, Насри перешел в «Андерлехт» летом 2019 года. Ранее игрок выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм».

 
 
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