Валерий Исаев: «Красная карточка Хачериди и пенальти – привет Зайцеву от федерации»

«Нужно признать, «Витебск» играл достойно, остро в контратаках. Ясинский правильно сказал, хотелось бы забить с игры. Но с игры бы «Витебск» не забил и было видно, не хватает мастерства в завершающей стадии. Железных моментов не было. В первом тайме судья не свистнул неоспоримое нарушение на Кики, после чего были самые острые моменты.





Вторая карточка Кики – это очень сильное желание судьи повлиять на результат матча. Ну а красная карточка Хачериди и пенальти (при безобразной игре защитника) – привет Зайцеву от федерации. При том что с этим футболистом нужно было попрощаться после первых зимних сборов. Павловец сегодня на голову выше и обидно будет если он пострадает от реабилитации Хачериди. Павловец очень сильно прогрессирует. Ошибка держать его на лавке, вред клубу и игроку», – написал Исаев в своем фэйсбуке.





Скандальный матч обслуживала судейская бригада Сергея Чистова.