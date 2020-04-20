Две крупные IT-компании передали Минздраву Беларуси 700 тысяч респираторов

Источник материала: ОНТ

Представители компаний EPAM и Wargaming 20 апреля передали Минздраву Беларуси около 700 тысяч фильтрующих масок класса защиты FFP2. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Эти средства индивидуальной защиты изготовил ведущий мировой производитель – компания 3М.

Такие респираторы рекомендует Всемирная организация здравоохранения для использования медработниками при лечении пациентов, отмечает БЕЛТА. Фильтрующие маски доставили в Беларуси при поддержке представительства компании 3M в нашей стране.

Замминистра здравоохранения Борис Андросюк отметил, что полученные средства защиты повысят безопасность работы белорусских медиков.

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