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Две крупные IT-компании передали Минздраву Беларуси 700 тысяч респираторов
Источник материала: ОНТ
Представители компаний EPAM и Wargaming 20 апреля передали Минздраву Беларуси около 700 тысяч фильтрующих масок класса защиты FFP2. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Эти средства индивидуальной защиты изготовил ведущий мировой производитель – компания 3М.
Такие респираторы рекомендует Всемирная организация здравоохранения для использования медработниками при лечении пациентов,
Замминистра здравоохранения Борис Андросюк отметил, что полученные средства защиты повысят безопасность работы белорусских медиков.
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Представители компаний EPAM и Wargaming 20 апреля передали Минздраву Беларуси около 700 тысяч фильтрующих масок класса защиты FFP2. Об этом сообщили в пресс-службе...
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