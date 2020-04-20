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Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса

20.04.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пасхальные дни открыли целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные. 28 апреля в православном календаре – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса

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Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса

В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. 

Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса

Алексей Пименов, онколог-хирург Гомельского областного онкологического диспансера:
В канун приближающихся праздников, мы просим людей по максимуму ограничить социальный контакты, останьтесь дома, по возможности сведите на нет посещение людных мест, таких как магазины. Выходите туда только в случае действительной необходимости. А находясь в местах скопления людей используйте средства защиты, такие как маска и перчатки. Помогите нам, врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого опасного вируса, это ваша задача в том числе.

Люди в материале: Алексей Пименов

 
 
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Новости Беларуси. Пасхальные дни открыли целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные. 28 апреля в православном календаре – Радуница, сообщили в...
 
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