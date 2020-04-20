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В Гродненском кардиоцентре повесился мужчина. Накануне у него взяли мазки на коронавирус

20.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина.

По информации s13.ru, гродненец поступил в кардиоцентр с инфарктом более недели назад. Позже у него была выявлена пневмония, которая не подавалась лечению.

18 апреля жителя Гродно изолировали в отдельную палату и взяли у него мазок на COVID - 19, результаты которого еще неизвестны. 

Ночью мужчину повешанным в палате обнаружила санитарка.

Официальные комментарии будут даны позже.
 
Теги: Гродно
 
 
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19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина.
 
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