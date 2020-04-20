|
В Гродненском кардиоцентре повесился мужчина. Накануне у него взяли мазки на коронавирус
Источник материала: Партизан
19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина.
По информации
18 апреля жителя Гродно изолировали в отдельную палату и взяли у него мазок на COVID - 19, результаты которого еще неизвестны.
Ночью мужчину повешанным в палате обнаружила санитарка.
Официальные комментарии будут даны позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)