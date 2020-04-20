Источник материала: Пинский Вестник

В ничью разошлись ФК «Волна-Пинск» и ФК «Слоним 2017» в стартовом поединке чемпионата Беларуси среди команд первой лиги.







На сей раз по известным причинам открытие сезона большого футбола прошло менее торжественно, чем это было прежде. Спортсменов и болельщиков приветствовал заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский. На трибунах - председатели горисполкома Иван Ребковец и горсовета Леонтий Лемешевский.







По официальным сведениям, присутствовало 250 зрителей. Всем было предложено соблюдать дистанцию при рассадке. На входе проводилась обработка рук антисептиком. По рекомендации Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма Беларуси эти препараты в дозирующих устройствах должны находиться на стадионах.







Итак, пинская дружина вступила в соревновательный марафон, который завершится в середине ноября. Сформирована команда из 21 игрока. На футбольной форме - логотип нового основного спонсора ОАО «Савушкин продукт». Решением коллектива капитаном команды избран А.Татаревич, который начинал здесь в 2009 году. На его счету полторы сотни матчей за «Волну». Вице-капитанами стали В.Кибук и Д.Градобоев.







Продолжат выступать за «Волну» и футболисты прошлого сезона Артем Куратник, Антон Куратник, Артем Татаревич, Дмитрий Градобоев, Сергей Водянович, Денис Ковалевич.







Воспитанников пинского футбола семь человек. Рады вновь видеть отлично показавшего себя молодого вратаря Станислава Лецко. Из 13 новобранцев трое россиян.







Одним из последних контракт с клубом подписал полузащитник Кирилл Алексиян, воспитанник футбольной школы «Смена», выступавший в борисовском БАТЭ, столичными «Торпедо» и «Крумкачы». Под знамя «Волны» стали прошлогодний участник ФК «Смолевичи» нападающий Мирослав Хлебосолов, ранее проходивший обучение в испанской академии «Леванте», а также игрок нескольких команд первой лиги, полузащитник Максим Гречиха. Кроме того, заключено арендное соглашение с нападающим Артемом Куратником, принадлежащим минскому «Динамо».







В завершающем серию товарищеском матче против ФК «Лида» серьезную травму получил и несколько месяцев больничного форвард Кирилл Шокуров, теперь пришедший к нам из светлогорского «Химика», но в сезоне 2018 года игравший в составе «Волны». Увы, на предстартовой неделе выбыли из строя полузащитники Искандар Заробеков и Дмитрий Ковалевич.







Что же касается результата субботнего матча, то учитывая соотношение сил и активность сторон, итог поединка вполне закономерен. С чем соглашаются обозреватели официального сайта ФК «Волна-Пинск».

Хотя в первой игре болельщики надеялись на большее.



Во втором туре пинская команда выступит на выезде в Сморгони. Следующий домашний матч «Волна» проведет 2 мая. Соперником станет дебютант сезона в первой лиге ФК «Ошмяны-БГУФК». Ждем результативной игры.









Сегодня, 20 апреля, состоится представление общественности нового директора Футбольного клуба "Волна-Пинск".





Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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