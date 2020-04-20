|
Составлен топ-10 лучших вратарей десятилетия
Источник материала: Tut.by
Портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших вратарей мира,
Второе место занял бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. В первую тройку также вошел немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
Весь топ-10 лучших вратарей в мире по версии FourFourTwo выглядит так:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его составил портал FourFourTwo.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)