Составлен топ-10 лучших вратарей десятилетия

Источник материала: Tut.by

Портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших вратарей мира, передает championat. Первое место занял голкипер «Атлетико» Ян Облак. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол.



Ян Облак. Фото: Reuters

Второе место занял бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. В первую тройку также вошел немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Весь топ-10 лучших вратарей в мире по версии FourFourTwo выглядит так:

Ян Облак («Атлетико»); Алисон («Ливерпуль»); Марк-Андре тер Штеген («Барселона»); Тибо Куртуа («Реал»); Кейлор Навас («ПСЖ»); Петер Гулачи («РБ Лейпциг»); Самир Ханданович («Интер»); Мануэль Нойер («Бавария»); Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»); Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).