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Составлен топ-10 лучших вратарей десятилетия

20.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Портал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших вратарей мира, передает championat. Первое место занял голкипер «Атлетико» Ян Облак. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол.


Ян Облак. Фото: Reuters

Второе место занял бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер. В первую тройку также вошел немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Весь топ-10 лучших вратарей в мире по версии FourFourTwo выглядит так:

  1. Ян Облак («Атлетико»);
  2. Алисон («Ливерпуль»);
  3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
  4. Тибо Куртуа («Реал»);
  5. Кейлор Навас («ПСЖ»);
  6. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»);
  7. Самир Ханданович («Интер»);
  8. Мануэль Нойер («Бавария»);
  9. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»);
  10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

 
 
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