ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси рост зарплат временно отвязали от производительности труда

20.04.2020 10:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Беларуси рост зарплат временно отвязали от производительности труда
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается на сайте https://1prof.by/, в Беларуси рост номинальной заработной платы на государственных предприятиях и организациях временно не будет привязан к росту производительности труда. Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 234.

Документ отменяет действие второго абзаца ч.1 п.1 постановления правительства от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников», в котором говорится, что на госпредприятиях и в организациях рост зарплат «допускается только при условии опережающего роста производительности труда» и за изменения в котором давно выступает Федерация профсоюзов Беларуси.

– Данный вопрос поднимался на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в феврале текущего года. Тогда ФПБ предложило Министерству труда и социальной защиты, Министерству экономики и другим заинтересованным ведомствам скорректировать постановление № 744 с учетом особенностей отраслей и специфики работы организаций, – отметили в Федерации профсоюзов Беларуси.

В ФПБ также подчеркнули, что профсоюзы согласны с тем, что рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда. Но при этом должны учитываться отраслевые особенности организаций, а также ряд объективных факторов, на которые большинство работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, повлиять не могут.

– Так, например, масштабные процессы модернизации, реконструкции производства, сопровождающиеся принятием на работу дополнительного персонала, проходят во многих предприятиях. При этом в расчете производительности труда численность работников учитывается с даты принятия их на работу, а не с даты начала нового производства, которое по плану запускается через несколько лет, – рассказали о «подводных камнях» в штаб-квартире ФПБ.

На сегодняшний день Постановление № 234 принято, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу 18 апреля. Действовать оно будет до 31 декабря 2020 года.

Для справки

Ранее Белстат опубликовал экономические показатели белорусской экономики за I квартал 2020 года. Согласно статистике, почти все основные сферы в стране просели, а ВВП снизился на 0,3%. В таких условиях роста производительности труда ожидать не приходится, но в складывающейся ситуации работников отдельных предприятий и отраслей может понадобиться дополнительная поддержка.

(Visited 1 times, 1 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщается на сайте https://1prof.by/, в Беларуси рост номинальной заработной платы на государственных предприятиях и организациях временно не будет привязан
 
Новости дня
Новости разные
 
Составлен топ-10 лучших вратарей десятилетия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика