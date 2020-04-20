В Беларуси рост зарплат временно отвязали от производительности труда

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Как сообщается на сайте https://1prof.by/ , в Беларуси рост номинальной заработной платы на государственных предприятиях и организациях временно не будет привязан к росту производительности труда. Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 234.

Документ отменяет действие второго абзаца ч.1 п.1 постановления правительства от 31 июля 2014 г. № 744 «Об оплате труда работников», в котором говорится, что на госпредприятиях и в организациях рост зарплат «допускается только при условии опережающего роста производительности труда» и за изменения в котором давно выступает Федерация профсоюзов Беларуси.

– Данный вопрос поднимался на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в феврале текущего года. Тогда ФПБ предложило Министерству труда и социальной защиты, Министерству экономики и другим заинтересованным ведомствам скорректировать постановление № 744 с учетом особенностей отраслей и специфики работы организаций, – отметили в Федерации профсоюзов Беларуси.

В ФПБ также подчеркнули, что профсоюзы согласны с тем, что рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда. Но при этом должны учитываться отраслевые особенности организаций, а также ряд объективных факторов, на которые большинство работников, добросовестно выполняющих свои обязанности, повлиять не могут.

– Так, например, масштабные процессы модернизации, реконструкции производства, сопровождающиеся принятием на работу дополнительного персонала, проходят во многих предприятиях. При этом в расчете производительности труда численность работников учитывается с даты принятия их на работу, а не с даты начала нового производства, которое по плану запускается через несколько лет, – рассказали о «подводных камнях» в штаб-квартире ФПБ.

На сегодняшний день Постановление № 234 принято, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу 18 апреля. Действовать оно будет до 31 декабря 2020 года.

Для справки

Ранее Белстат опубликовал экономические показатели белорусской экономики за I квартал 2020 года. Согласно статистике, почти все основные сферы в стране просели, а ВВП снизился на 0,3%. В таких условиях роста производительности труда ожидать не приходится, но в складывающейся ситуации работников отдельных предприятий и отраслей может понадобиться дополнительная поддержка.

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