В США назвали способный «пересечь весь мир» истребитель

Источник материала: Tut.by

Американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle несет три 600-фунтовых (свыше 272 килограммов) внешних топливных бака, обеспечивающих дальность полета на 3000 миль (более 4828 километров) без дозаправки в воздухе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Popular Mechanics .



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«Эта невероятная дальность в сочетании со способностью F-15 перемещаться с крейсерской скоростью 0,9 числа Маха в бесфорсажном режиме означала, что F-15 мог пересечь почти весь мир в любой момент», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что F-15 Eagle, впервые взлетевший в июле 1972 года, стал американским ответом на МиГ-21 советского производства (поднялся в июне 1956 года), который хорошо зарекомендовал себя во время войны во Вьетнаме, а также на истребитель-перехватчик МиГ-25 (впервые взлетел в 1964 году).

Popular Mechanics пишет, что F-15 Eagle получил радиолокатор AN/APG-63, позволяющий отслеживать вражеские самолеты на дистанции до 200 миль (около 322 километров), который, в свою очередь, впервые оснащался программируемым системным процессором, позволяющим обновлять систему без замены аппаратного обеспечения.

Преемником F-15 Eagle издание называет первый в мире истребитель F-22 Raptor, который также предназначен для завоевания господства в воздухе.

В апреле истребитель F-15QA (Qatar Advanced), считающийся самой продвинутой версией серийного F-15 Eagle, впервые поднялся в воздух.