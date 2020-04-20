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Бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Барановичах

20.04.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Барановичах

В Барановичах женщина за рулем легкового «Форд Транзит» сбила пешехода и скрылась с места аварии. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

ДТП произошло 18 апреля утром. 53-летняя женщина сбила 31-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был госпитализирован с травмами.

Водитель с места аварии скрылась. Вскоре женщину задержали сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Выяснилось, что нарушительница была лишена права управления автомобилем пять лет назад.

Фото: УГАИ МВД

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В Барановичах женщина за рулем легкового «Форд Транзит» сбила пешехода и скрылась с места аварии. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга...
 
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