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Бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Барановичах
Источник материала: ОНТ
В Барановичах женщина за рулем легкового «Форд Транзит» сбила пешехода и скрылась с места аварии. Подробности
ДТП произошло 18 апреля утром. 53-летняя женщина сбила 31-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был госпитализирован с травмами.
Водитель с места аварии скрылась. Вскоре женщину задержали сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Выяснилось, что нарушительница была лишена права управления автомобилем пять лет назад.
Фото: УГАИ МВД
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В Барановичах женщина за рулем легкового «Форд Транзит» сбила пешехода и скрылась с места аварии. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга...
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