В Канаде 51-летний мужчина расстрелял 17 человек

Источник материала: Ежедневник

фото: nypost.com

Его мотивы неизвестны, однако полиция завила, что преступление не связано с терроризмом.

Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в городке Порталик (Канада), сообщает ТАСС . 51-летний Гэбриел Уортман расстрелял 17 человек в городе, а других населенных пунктах в радиусе 50 км.

В результате операции по задержанию погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам преступник был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

Мотивы Уортмана пока не установлены. Известно, что он был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине. Однако сотрудником полиции он не являлся. С некоторыми жертвами он был знаком.