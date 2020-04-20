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В Канаде 51-летний мужчина расстрелял 17 человек

20.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nypost.com

Его мотивы неизвестны, однако полиция завила, что преступление не связано с терроризмом.

Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в городке Порталик (Канада), сообщает ТАСС. 51-летний Гэбриел Уортман расстрелял 17 человек в городе, а других населенных пунктах в радиусе 50 км. 

В результате операции по задержанию погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам преступник был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

Мотивы Уортмана пока не установлены. Известно, что он был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине. Однако сотрудником полиции он не являлся. С некоторыми жертвами он был знаком.

 
 
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Его мотивы неизвестны, однако полиция завила, что преступление не связано с терроризмом.
 
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