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В Канаде 51-летний мужчина расстрелял 17 человек
20.04.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nypost.com
Его мотивы неизвестны, однако полиция завила, что преступление не связано с терроризмом.
Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в городке Порталик (Канада), сообщает
В результате операции по задержанию погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Сам преступник был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.
Мотивы Уортмана пока не установлены. Известно, что он был одет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине. Однако сотрудником полиции он не являлся. С некоторыми жертвами он был знаком.
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Его мотивы неизвестны, однако полиция завила, что преступление не связано с терроризмом.
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