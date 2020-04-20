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Поддержка. Вирус - не повод останавливать ремонтные работы и покупку необходимых материалов

20.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Вирус - не повод останавливать ремонтные работы и покупку необходимых материалов

Чтобы минимизировать риски для наших покупателей и сотрудников мы изменяем режим работы магазина «Долина Мозаики». Магазин будет работать в дистанционном формате с 15 апреля. Мы с удовольствием проконсультируем вас по телефону, рассчитаем нужное количество материалов, сделаем проект интерьера. При необходимости магазин будет открыт покупателям для оформления заказа и выбора плитки.

В «Долине Мозаики» Вас ждет большой выбор современной керамической плитки,мозаики,клинкера и керамогранита от проверенных временем производителей. Хорошая цена, отличное обслуживание, счастливые покупатели!

Мы работаем для Вас!

Ждем Вас по адресу г.Слуцк,ул.М.Богдановича 54,ТД "Южный"
8-029-379-23-55

Поддержка. Вирус - не повод останавливать ремонтные работы и покупку необходимых материалов

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Чтобы минимизировать риски для наших покупателей и сотрудников мы изменяем режим работы магазина «Долина Мозаики». Магазин будет работать в дистанционном...
 
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